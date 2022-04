La recién finalizada Semana Santa dejó cinco fallecidos en el sitio del accidente de tránsito en el área Metropolitana, como la zona que cobró más vidas entre el 10 y el 17 de abril anteriores.

La región Chorotega sumó 4 muertos, la Huetar Norte 2 y la Atlántica un deceso.

En total, fueron 12 las personas que murieron en accidentes carreteros, en el sitio del percance, durante el receso vacacional de la Semana Mayor.



“Claramente, nuestro énfasis estuvo en las rutas que conducen a las zonas de recreo, pero siempre vigilantes de las ciudades, más con el retorno de las procesiones. Lo que evidencian los datos es que, sin importar si se sale de paseo, haciendo largos recorridos, o si se sale cerca de la casa, la prudencia siempre nos debe acompañar, no abusando de la velocidad, no conduciendo si se sienten cansados o si han tomado licor, no arriesgarse innecesariamente, como el caso del motociclista que se puso a hacer zigzag en los postes abatibles de la ruta 32, por dar un ejemplo, o el caso del vehículo liviano que fue detenido con cerca de 13 ocupantes”, mencionó Alberto Barquero Espinoza, subdirector de la Policía de Tránsito.



Por otro lado, pese a que desde el 2014 el vehículo en el que más mueren personas es la motocicleta, el vehículo liviano fue el que más vidas cobró en Semana Santa, con 5 casos, seguido por personas en bicicleta y en motocicleta, con 3 fatalidades cada uno. Un peatón también perdió la vida en estos días de receso.

Del total de vidas perdidas, 7 eran hombres y cinco mujeres, algo atípico, pues lo habitual es que sea muy alto el número de hombres fallecidos respecto a la cifra de mujeres; así, por ejemplo, al 31 de marzo pasado habían perdido la vida 124 hombres y 21 mujeres.

Barquero también quiso llamar la atención de que entre el primero y el 9 de abril perecieron 7 personas, menos de una por día, pero en los 8 días de Semana Santa murieron en accidentes viales 12 personas, es decir, 1.5 por día o 3 cada 2 días.