Neymar tuvo una temporada 2021/22 decepcionante y se ganó la reprobación de los aficionados de Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes, pero recuperó su mejor nivel en el inicio de esta nueva campaña y Christophe Galtier valora sus aportes de «artista».

«Creo que sería una falta de respeto pensar que solo depende de mí y de mi cuerpo técnico. Neymar es consciente de que sus actuaciones no fueron tan buenas la temporada pasada. Tiene objetivos altos. Regresó en forma al comienzo de la pretemporada. Trabajó muy duro antes de eso», declaró el entrenador del PSG en la conferencia de prensa previa al duelo contra Maccabi Haifa por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Y agregó: «Mi personal y yo decidimos ponerlo en la mejor posición para ser un artista. Cuando Neymar está en un buen estado mental y físico, eso es lo que hace y así es como se desempeña bien. La clave para entender es que, como entrenador, es un jugador que trabaja muy duro para el equipo tanto en el avance como en términos de recuperar el balón».

El PSG vuelve a Israel apenas seis semanas después de disputar la Supercopa de Francia en Tel Aviv, donde venció por 4-0 a Nantes, con Messi y Neymar entre los goleadores. «Aunque tuvimos el apoyo de los aficionados israelíes para la Supercopa, esta vez jugaremos en un estadio que estará apoyando a su equipo», dijo Galtier.

«Será un ambiente acalorado. En cuanto a la liga israelí, estoy convencido de que es difícil jugar contra todos los equipos de Europa. Todo el mundo trata de subir la vara, y el fútbol israelí ha mejorado significativamente con entrenadores que viajan mucho y pueden tomar lo que han visto en otros lugares y traer jugadores extranjeros que impulsen a sus equipos», afirmó.

El PSG no contará con Presnel Kimpembe en la defensa, y Galtier se lamenta por no haber podido fichar a Milan Skriniar en el último mercado. «Queríamos un central extra porque ahora es un calendario loco. Teníamos razón en eso. Entiendo que el presidente no podía cambiar la postura del Inter, y vamos a trabajar con el equipo que tenemos aquí», expresó el técnico.

Y concluyó: «Tengo algunos jugadores versátiles y veremos cómo va. ¿Tendremos que cambiar el sistema? Posiblemente. También tenemos algunos jugadores jóvenes muy buenos que pueden ingresar a los próximos partidos. Por eso era importante para nosotros que Luis Campos consiguiera ese central, pero lamentablemente no lo conseguimos».

