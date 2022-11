Paris Saint-Germain cerró la primera parte de la temporada previo al parón por el Mundial de Qatar 2022 con una goleada contundente sobre Auxerre por 5-0 en el Parque de los Príncipes para seguir en la cima de la Ligue 1. Tras la victoria, Christophe Galtier destacó lo hecho y reconoció el motivo por el que sacó a algunas de las figuras.

Además, en conferencia de prensa, el entrenador contó que no tuvieron los problemas de otros equipos en este último juego. “Miré lo que pasó con los equipos que se clasificaron para la Champions League. Evidentemente, sin que ningún jugador me enviara una señal preocupante, mi obsesión era formar un equipo lo más competitivo posible”, dijo.

A su vez, destacó a sus dirigidos por el trabajo: “En los tres entrenamientos que tuvimos, vi jugadores comprometidos. Hoy dieron una muy buena respuesta. Fuimos serios y nos aplicamos. Intentamos ampliar nuestra ventaja. Estuvimos serios defensivamente, en la recuperación del balón”.

“Fue una buena tarde, teníamos que ganar. Lens está haciendo un trabajo increíble para ser segundo. Lo estamos haciendo muy bien. Desde el momento en que mis jugadores marcaron la diferencia, me concentré en la gestión de mis jugadores”, indicó. Y manifestó: “Rápidamente, hice cambios para protegernos mutuamente”.

Precisamente, Carlos Soler, Lionel Messi y Neymar fueron los que abandonaron el campo de juego ya con un 3-0 parcial a favor de PSG. Por otra parte, explicó con sus palabras cómo fueron estos cuatro meses: “Ha sido una temporada única. Estamos primeros, invictos. Solo el Napoli hace lo mismo que nosotros”.

“Trabajamos en diferentes sistemas. Me llevó algún tiempo encontrar la mejor manera de jugar y que mis tres fantásticos jugadores se expresaran lo mejor posible. Todavía hay muchas áreas en las que trabajar. Lo único que lamento es que no hayamos ganado al Benfica en la Champions League, pero estamos clasificados”, afirmó.

En tanto, agregó: “Estoy disfrutando muchísimo, me mantengo centrado y pido a la gente con la que trabajo que siga siendo exigente, que no caiga en la zona de confort. Espero que la Copa del Mundo viaje hasta París, que uno o varios de nuestros jugadores se traigan este magnífico trofeo”.

En ese sentido, comentó cómo gestionarán los trabajos durante el Mundial. “De los jugadores que no van a Qatar, no todos se van de vacaciones. No todos los que necesitan tiempo de juego tendrán un descanso de tres semanas. Todos mis asistentes compartirán el trabajo. Habrá una reanudación colectiva alrededor del 5 o 6 de diciembre”, detalló.

Además, puntualizó: “Veremos en qué punto se encuentran nuestros jugadores de clase mundial. Estoy trabajando para asegurar que habrá al menos diez días libres para ellos después”. Luego del parón, PSG volverá al ruedo por la Ligue 1 frente a Racing de Estrasburgo el 28 de diciembre.

Por otra parte, se refirió al tiempo que jugó Presnel Kimpembe tras su regreso. “Ayer, hizo el 100 por ciento de la práctica. El día anterior, el 80. No tuvo los tres días de descanso que tuvieron los demás tras la victoria en Lorient. Los miembros de la Selección vinieron a verlo, a evaluar su trabajo, a intercambiar ideas”, mencionó.

En ese aspecto, continuó: “Tenía en la cabeza que podría participar hoy. No quería ponerlo en marcha porque llevaba mucho tiempo jugando, pero una de mis prioridades era ponerlo a jugar en cuanto estuviera bien”. También se mostró contento por el debut en la red de Hugo Ekitike en 12 partidos.

“Nos alegramos por él. Hace unas semanas, Hugo pidió un intercambio conmigo. Fue muy estructurado. Se moría de ganas y estaba frustrado. Le dije que aprovechara cada momento, en contacto con los mejores jugadores del mundo. Los avances también se producen en los entrenamientos con ellos”, exclamó.

Y Galtier finalizó: “Había recibido un golpe de moral cuando vio que no era titular en Reims. Se había rendido. Mi trabajo era motivarlo de nuevo. Y sesión tras sesión, volvió a la exigencia, a la intensidad. Está agarrando el ritmo, orientándose. Marcó esta tarde. Es muy bueno para él. Esperaba este primer gol en PSG”.

