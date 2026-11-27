Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Una gala magistral reunirá a las mejores voces en escena inspiradas en la película Expreso Polar, en una noche llena de música, elegancia y magia navideña que se vivirá este 30 de noviembre en el Teatro Eugenio Nel.

El espectáculo, organizado por una academia especializada en canto contemporáneo, combinará el talento de bailarines, personajes navideños y grandes voces, e incluirá un proyecto coral gospel con arreglos orquestales en vivo para ofrecer una experiencia musical llena de emoción.