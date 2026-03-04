Gabriela rompió barreras y hoy lidera importantes obras como ingeniera

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Gabriela Solano decidió cumplir su vocación como ingeniera en un campo que históricamente ha estado dominado por hombres y hoy lidera obras importantes para Costa Rica, convirtiéndose en referente para otras mujeres.

Su trayectoria demuestra que la determinación personal puede superar las barreras de género que persisten en profesiones de alta demanda laboral donde la presencia femenina sigue siendo minoritaria.

El camino que recorrió Gabriela estuvo lleno de obstáculos, pero su fortaleza y preparación profesional la llevaron a posicionarse en roles de liderazgo dentro del sector. La historia de Gabriela se convierte en una fuente de inspiración para la nueva generación de mujeres que buscan abrirse espacio en la ingeniería costarricense.