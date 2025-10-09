El futbolista togolés Samuel Asamoah, mediocampista en la segunda división china, sufrió una grave lesión cervical tras chocar su cabeza contra una valla publicitaria durante un partido. El incidente ocurrió el pasado domingo, cuando Asamoah intentaba proteger el balón cerca de la línea lateral y fue empujado por un rival.

Gravedad del accidente

El club informó que el jugador presenta dislocaciones y fracturas en varias vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral y compresión nerviosa. Su estado es crítico, ya que corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa. Además, se perderá el resto de la temporada y su carrera profesional podría verse gravemente afectada.

Asamoah fue operado con éxito en un hospital de Nanning y su estado se reporta estable. El jugador que lo empujó recibió una tarjeta amarilla por su acción. Este trágico suceso recuerda otros casos similares, como el de Emanuel Ortega en Argentina, quien falleció en 2013 tras sufrir una lesión cervical en un partido.

El incidente generó preocupación sobre la seguridad en los estadios y la necesidad de medidas para proteger a los jugadores de lesiones graves.