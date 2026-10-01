Fundación organiza carrera para recaudar fondos y apoyar a mujeres con cáncer

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La fundación organiza una carrera para recaudar fondos y apoyar a mujeres con cáncer, donde cada kilómetro tendrá un significado especial.
Esta actividad reunirá a cientos de personas que, más allá de hacer ejercicio, correrán con un propósito: recaudar fondos para apoyar el trabajo que realiza esta fundación y llevar esperanza a mujeres que enfrentan el cáncer.
Por lo tanto, cuando muchas personas se unen por una misma causa, cada paso cuenta, demostrando que juntos podemos llegar más lejos y convertir cada kilómetro recorrido en una mano extendida.