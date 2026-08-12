Fundación busca cambiar vidas con el arte en distintas zonas del país

En el corazón de La Carpio, una zona estigmatizada por la inseguridad, una fundación está demostrando que el arte tiene el poder de transformar realidades y derribar estereotipos que durante años han marginado a esta comunidad.

La institución, que trabaja incansablemente para ofrecer alternativas a los habitantes del sector, ha logrado crear un espacio donde la creatividad y la expresión se convierten en herramientas de cambio social y desarrollo personal.

A pesar de los prejuicios que persisten en el imaginario colectivo sobre el lugar, quienes han tenido la oportunidad de conocer el proyecto, como lo hizo una periodista que recorrió la zona, encontraron un ambiente de solidaridad y esperanza donde el arte sirve como catalizador para la reconstrucción del tejido social.