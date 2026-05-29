Suspenden funcionario de aeropuerto por pedir dinero a turistas para entregarles sus maletas

Un funcionario de aduanas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, fue suspendido de su cargo por cuatro meses mientras es investigado por presuntamente solicitar 200 dólares a un turista extranjero a cambio de entregarle su equipaje.

Según informó la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el trabajador habría engañado al visitante al indicarle que debía cancelar un supuesto impuesto para retirar sus maletas, pese a que estas estaban exentas de ese cobro.

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Presunto engaño al turista

Los hechos habrían ocurrido el pasado 26 de mayo en la terminal aérea guanacasteca. De acuerdo con la investigación, el funcionario habría aprovechado su posición para exigir el dinero bajo una justificación falsa relacionada con trámites aduaneros.

Las autoridades sospechan que el turista realizó el pago creyendo que se trataba de un requisito oficial para recuperar su equipaje.

Investigación por concusión

El caso se investiga por el presunto delito de concusión, una figura penal que sanciona a los funcionarios públicos que, abusando de su cargo, exigen o solicitan beneficios económicos indebidos.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, el funcionario permanecerá separado de sus labores durante cuatro meses como medida cautelar.