Funcionario de municipalidad habría aprovechado su puesto para vender drogas

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Un funcionario de la Municipalidad de Montes de Oro, en Puntarenas, fue detenido como sospechoso de vender y distribuir drogas, luego de una investigación de varios meses realizada por la Policía de Control de Drogas (PCD).

Allanaron su vivienda en Miramar

El detenido, de apellido Salas y de 57 años, fue capturado tras un allanamiento en su vivienda, ubicada en Miramar de Montes de Oro.

Durante el operativo, los agentes encontraron cocaína, crack, marihuana y dinero en efectivo, que se presume estaría relacionado con la venta de drogas.

Funcionario habría aprovechado su trabajo para distribuir drogas

Según la investigación, el hombre trabajaba como recolector de basura y aparentemente aprovechaba sus recorridos por diferentes comunidades para distribuir los estupefacientes.

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La investigación se inició luego de que las autoridades recibieran denuncias anónimas mediante la línea 1176.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que solicitaría medidas cautelares contra el sospechoso.

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