Funcionario del Estado que se disfrazaba en eventos de niños tenía 158 archivos de pornografía infantil

El Organismo de Investigación Judicial llevó a cabo un allanamiento en el sector del barrio Chapultepec en Curridabat, San José, donde detuvo a un hombre de apellidos Jiménez Cambronero, al cual se le investiga por la tenencia de 158 archivos de pornografía infantil.

¿Cómo se realizó la detención del hombre?

A las 5:30 a.m. oficiales del OIJ detuvieron a Jiménez cuando se dirigía a su lugar de trabajo en la Dirección General de Migración y Extranjería.

Posteriormente a la captura, los agentes trasladaron al detenido a su vivienda en el barrio Chapultepec para efectuar las labores de allanamiento y recolección de dispositivos en los que podrían presentarse más material del delito por el cual se le acusa.

¿Qué tipos de contenidos se denuncian que hay dentro del material que recopiló el sospechoso?

Dentro de los archivos, se encontraban 6 vídeos de abuso sexual infantil.

¿Cómo se dio la alerta a las autoridades?

Quien dio la alerta del recopilatorio de archivos de material pornográfico infantil fue la plataforma “Meta”, la cual alertó a las autoridades de Estados Unidos y por medio de la localización geográfica del dispositivo del sospechoso, permitió que el país norteamericano realizara la coordinación con el OIJ desde agosto del 2025.

A partir de ese punto, se llevó a cabo la investigación respectiva que culminó con la detención del hombre. Al caso policialmente se le llamo “sombra”.

¿Por qué se le dio este nombre a esta investigación?

El nombre del caso se relaciona a que esta persona participaba como cosplayer, es decir, alguien que se disfraza de algún personaje conocido o inventado, como fue el caso, ya que el detenido tenía uno que se le conoce como “sombra”.

El sospechoso participaba en convenciones de cosplayers en los que en ocasiones tenía contacto con menores de edad.