Funcionaría de migración habría colaborado con peligroso grupo criminal

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Agentes de la Policía Profesional de Migración detuvieron a una funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería de apellido Blandón, tras dos allanamientos ejecutados en la provincia de Limón.

De acuerdo con la investigación, Blandón habría colaborado para realizar de manera ilegal trámites migratorios a favor de una mujer nicaragüense, pareja de uno de los líderes de la organización criminal conocida como Los Hondureños o La Hache.

Las autoridades judiciales mantienen el caso bajo investigación para determinar el alcance de la participación de la funcionaria en la estructura criminal.