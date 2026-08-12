Funcionaria de la CCSS mostró colilla de pago: No le alcanza ni para una lechuga

Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aseguran no tener dinero para cubrir gastos de alquiler, alimentación y recibos por atrasos salariales producto de un fallo en el sistema de pago.

Son más de 400 personas que se han visto afectadas.

Enfermería

Uno de los sectores afectados es el personal de Enfermería del Hospital Calderón Guardia. Los funcionarios de este centro de salud reportan por ejemplo problemas con el pago de colillas, que prácticamente vienen en 0, salarios incompletos y quincenas que aún no han sido depositadas.

“En mi boleta de pago se registra ¢142,86 de salario”, dijo Jessica Mora. Afirma que ha pasado está dificil situación con apoyo de su esposo y préstamos.

Precio de la lechuga

El precio de la unidad de lechuga en supermercados ronda los ¢400 y ¢500.

Incertidumbre por el pago de la CCSS

La incertidumbre aumenta conforme avanzan los días, sin que algunos trabajadores reciban la totalidad de sus salarios. Ante esta situación, la CCSS trabaja en la solución del problema y aseguró que espera normalizar los pagos lo más pronto posible.

Afectación no solo se da en el Calderón Guardia, otros centros de salud también registran serios problemas con la plataforma SIPE.

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