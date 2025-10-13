Las autoridades de salud fumigarán el Aeropuerto Juan Santamaría por un caso importado de fiebre amarilla detectado en una turista estadounidense de 29 años, quien ingresó al país el 8 de octubre procedente de Perú.

La Ministra de Salud, Mariela Marín, explicó que las fumigaciones internas comenzarán este martes sin afectar la operación aérea, luego de que investigaciones descartaran focos del mosquito Aedes aegypti

A diferencia del COVID-19, la fiebre amarilla solo se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados, por lo que las acciones buscan eliminar posibles vectores en el principal aeropuerto del país.