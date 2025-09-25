Más de 1,600 emergencias se han presentado este año por fugas de gas licuado de petróleo, siendo las malas conexiones en los cilindros de viviendas la causa principal.

Incidentes de gran magnitud, como una fuga en una gasolinera de Moravia, por la fractura de una tubería, han requerido el cierre perimetral de 100 metros por parte del Cuerpo de Bomberos para garantizar la seguridad de los vecinos.

Desde el Cuerpo de Bomberos, recomiendan el uso de válvulas roscadas tipo POL y reguladores de presión para prevenir fugas que, dada la presión del gas, podrían generar explosiones o incendios.