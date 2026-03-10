¿Fugas de agua en casa? Conozca las señales más comunes

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El especialista en detección de fugas Gustavo Hernández visitó el programa para explicar las señales más comunes que indican una fuga de agua en el hogar.

Además del recibo elevado, señaló que la humedad en paredes o pisos y el movimiento constante del medidor son alertas clave.

“Cuando el inspector de acueductos llega y el medidor no para, les hace algunas preguntas al cliente y, tras las pruebas, determina si hay una fuga interna”, explicó.

Una vez identificada la posible fuga, se realizan pruebas de presión en la tubería para confirmar. Gustavo recomendó estar atento a estos indicadores y acudir a profesionales para evitar daños mayores y costos innecesarios en la factura del agua.