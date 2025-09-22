La tarde de este lunes, el Cuerpo de Bomberos atendió una peligrosa fuga de gas en una estación de servicio ubicada en el centro de Moravia, lo que generó alarma en la comunidad.

Videos en redes sociales

En varios videos que circularon en redes sociales se observa la gran cantidad de material inflamable que escapaba desde un cilindro de gran tamaño, lo que provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

Fuga en un contenedor de GLP

De acuerdo con Bomberos, el escape se originó en un contenedor de Gas Licuado de Petróleo (GLP), situación que representaba un alto riesgo de explosión en la zona.

Evacuación preventiva

Por seguridad, se ordenó la evacuación de personas en casas y locales ubicados en un radio de 100 metros alrededor de la estación de servicio.

Las autoridades lograron controlar la situación sin que se reportaran personas afectadas, aunque recordaron la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad en casos de fugas de gas.