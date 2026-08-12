Fuerza Pública toma la capital con fuertes operativos por drogas

La Fuerza Pública ha desplegado fuertes operativos en el centro de San José con el objetivo de combatir el narcomenudeo y reducir el consumo de drogas, ante el creciente número de bandas que operan en la capital y que encuentran en la población en situación de calle un mercado para sus actividades ilícitas.

Las autoridades han intensificado los patrullajes y los controles en puntos críticos del casco central, donde se concentra gran parte de la distribución de sustancias ilegales.

Los operativos forman parte de una estrategia integral para desarticular las estructuras delictivas y recuperar espacios públicos para la ciudadanía, en medio de una problemática que afecta a miles de personas.