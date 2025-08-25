La Fuerza Pública atiende un promedio de más de cinco riñas al día a nivel nacional, una cifra que revela la frecuencia de los enfrentamientos violentos en la vía pública, los cuales en su mayoría son provocados por el exceso en el consumo de alcohol o por líos de índole pasional.

Estos altercados, que requieren la movilización constante de los oficiales, no solo representan un desafío operativo para la seguridad ciudadana, sino que también consumen recursos valiosos que podrían destinarse a prevenir otros delitos.

La institución hace un llamado a la ciudadanía a buscar soluciones pacíficas a los conflictos y a evitar recurrir a la violencia, que suele escalar rápidamente y tener consecuencias graves.