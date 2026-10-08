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La Fuerza Élite tomó tres cantones de la provincia de Limón por aire, mar y tierra como medida para frenar la violencia en la zona.
El operativo incluyó el despliegue de helicópteros y unidades especiales que intervinieron locales y sectores estratégicos del Caribe costarricense.
Al respecto, Freddy Guillén, director regional de la Fuerza Pública, informó que las unidades están operando en Siquirres, Matina y Limón. “Contamos con el apoyo de Guardacostas, Sección Aérea, Policía de Tránsito, Policía de Migración, Policía Fiscal, Policía Penitenciaria y diferentes unidades de Fuerza Pública, como la UIP y la UEA”, sostuvo.