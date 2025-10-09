Los fuertes vientos que siguieron a los aguaceros de esta mitad de semana provocaron que un árbol cayera sobre un vehículo en el distrito de Hatillo, tal como quedó registrado en imágenes del incidente.

Afortunadamente, no hubo personas afectadas en este suceso, lo que evitó consecuencias más graves para la integridad física de los involucrados.

Este evento refleja la importancia de mantener la vigilancia y realizar podas preventivas en zonas urbanas para minimizar los riesgos asociados a condiciones climáticas extremas.