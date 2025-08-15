Fuertes vientos asociados a la onda tropical número 23 encallaron una embarcación en Cieneguita, Limón, donde desde las 8:00 a.m. autoridades y pescadores locales intentan liberarla de la arena.

La nave, arrastrada violentamente hacia la orilla durante el temporal, afecta directamente a familias que dependen de la pesca artesanal en esta zona del Caribe costarricense.

Testigos como la esposa del capitán describen escenas de terror cuando los vientos de hasta 60 km/h inclinaron peligrosamente la estructura antes de vararla.