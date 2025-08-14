Fuertes vientos superiores a 40 km/h arrastraron una embarcación hasta la orilla de Cieneguita en Limón, generando olas de hasta 1.5 metros que movieron la lancha pese a su peso.

Los tripulantes, quienes vivieron momentos de terror, relataron que el fenómeno ocurrió repentinamente durante la tormenta eléctrica que también incluyó aguaceros por más de 30 minutos.

Las autoridades de rescate del Caribe mantienen operativos en la zona, donde la marea alta y las ráfagas complican las labores de recuperación de la nave.