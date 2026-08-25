Fuertes sismos dejaron grietas visibles en edificio del hospital San Juan de Dios

Los fuertes sismos de la madrugada dejaron grietas visibles en un edificio del hospital San Juan de Dios. Como protocolo, el centro médico verificó la condición de todos los pacientes, quienes se reportaron sin afectaciones.

El personal de mantenimiento e ingeniería descartó daños estructurales mayores tras un recorrido por las instalaciones.

Sobre el daño observado, Shirley Morera, ingeniera en construcción del Hospital San Juan, explicó que “encontramos unas grietas bastante localizadas en los cambios de materiales. Entonces cuando hay cambios de materiales normalmente el más rígido es el que fractura. En este momento no hay riesgo por esta grieta”