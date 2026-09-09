Fuertes ráfagas de viento se registraron este miércoles

Fuertes ráfagas de viento se registraron desde primeras horas de este miércoles en zonas altas del Valle Central, donde las rachas podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en sectores montañosos y el norte de Guanacaste.

El Instituto Meteorológico Nacional advirtió sobre las condiciones ventosas que afectan principalmente las regiones montañosas del país.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles caídas de árboles y ramas en las zonas más afectadas por el viento.