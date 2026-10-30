Fuertes mareas continúan afectando varios sectores de Puntarenas

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Las fuertes mareas afectan Puntarenas, Golfito y Puerto Jiménez, donde la Comisión Nacional de Emergencias contabiliza 115 viviendas con algún tipo de afectación y concentra la mayor incidencia en Barrio El Carmen, Fray Casiano y Barrio 20 de Noviembre en Chacarita.

El presidente de la CNE, explicó que esta semana se registraron mareas extraordinarias en la vertiente del Pacífico y que la institución movilizó 100 raciones alimenticias al cantón puntarenense.

La CNE informó de que las mareas altas podrían permanecer hasta este sábado 31 de octubre, por lo que recomendó a las familias de comunidades costeras mantenerse atentas a las condiciones locales.

