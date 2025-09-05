Las fuertes lluvias durante la noche de este jueves provocaron afectaciones en la Zona Sur y parte del Pacífico Central, según las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional que indican que las precipitaciones comenzarán a intensificarse hacia el fin de semana.

En las últimas horas, la humedad alrededor de la zona de convergencia intertropical ha provocado aguaceros puntuales en el Valle Central, Pacífico Sur y Norte, con montos que en algunos casos superaron los 70 milímetros.

Estas condiciones climáticas exigen mantener los protocolos de prevención ante posibles inundaciones o deslizamientos en zonas de riesgo.