Fuertes lluvias por Onda Tropical #47 dejaron personas desaparecidas

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Las fuertes lluvias provocadas por la Onda Tropical número 47 ocasionaron estragos este fin de semana y dejaron personas desaparecidas en varios sectores del país, incluyendo el colapso de alcantarillas en San Juan de Dios de Desamparados que provocó inundaciones en negocios.

En la comunidad de Cervantes, en Cartago, las calles parecían ríos y los motociclistas tuvieron que bajarse de sus vehículos y llevarlos a pie para evitar que las aguas se los llevaran.

Cinco personas que pescaban en una pequeña aldea en La Roxana de Limón fueron sorprendidas por la crecida del agua, y solo tres lograron salir, mientras Cruz Roja busca a un hombre desaparecido en San Lorenzo de Tarrazú tras caer en la catarata Los Reyes, aunque las búsquedas fueron suspendidas por las condiciones del tiempo.