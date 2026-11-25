Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Las fuertes lluvias de este pasado martes por la tarde en San José inundaron varias áreas del Hospital Nacional de Niños y obligaron al personal a activar el plan de emergencias para evitar mayores afectaciones.

El agua alcanzó sectores del sótano donde funcionan áreas de servicio central, archivo y bodega de farmacia, aunque las autoridades confirmaron que la atención médica no tuvo que suspenderse.

La dirección del centro médico atribuyó la situación a la ubicación del hospital, que es el punto más bajo de la zona, y al colapso del sistema de alcantarillado en la unión de calle 20 Sur con Paseo Colón, un punto de inundación de los sistemas municipales.