Las fuertes lluvias que azotan el territorio nacional continúan causando estragos en varias regiones del país. Este fin de semana, los cantones de Desamparados y Puntarenas reportan inundaciones que afectan calles y comunidades.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), estas lluvias se mantendrán mientras la onda tropical 35 ingresa al país este domingo, generando un aumento en la precipitación y posibles alertas por desbordamiento de ríos.

Qué hacer en caso de inundaciones: