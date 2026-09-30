Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Las fuertes lluvias golpean la provincia de Cartago, donde se ha registrado un colapso de alcantarillas y un aumento del caudal del río según los reportes.

Asimismo, estas condiciones provocadas por las precipitaciones han generado afectaciones en distintos puntos de la provincia.

Ricardo Orozco, climatólogo, afirma que “el Sol lo tenemos muy cerca, los rayos caen prácticamente muy directos sobre nuestro país. Y todavía estamos un poco en la época en la cual los rayos del sol siguen cayendo de manera muy perpendicular”.

Por lo tanto, las autoridades monitorean la situación ante el riesgo que representa el aumento del caudal del río.