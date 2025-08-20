Las fuertes lluvias acompañadas de tormenta eléctrica y granizo ocasionaron inundaciones en varios puntos del Gran Área Metropolitana, complicando el tránsito y afectando a comunidades como La Uruca y Rohrmoser.
El Instituto Meteorológico Nacional atribuyó el fenómeno al calentamiento matutino, que propicia condiciones para la caída de granizo, un evento que podría volverse más recurrente.
Estas condiciones climáticas extremas obligan a reforzar los sistemas de alerta temprana y drenaje urbano para mitigar el impacto en la población.