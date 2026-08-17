El paso de la onda tropical 32 y el ingreso de la onda 33 tiene decenas de familias del Caribe y la Zona Norte en momentos de sufrimiento por los aguaceros.

Las fuertes lluvias de este domingo y la madrugada del lunes provocaron múltiples emergencias en distintas zonas, principalmente en Limón, Sarapiquí y Sixaola.

Videos de la zona

Videos e imágenes captadas en los lugares muestran el impactante momento en que las casas quedan prácticamente en su totalidad bajo el agua.

No es exageración, el agua roza el techo, alcanza los postes de los medidores e incluso inundan plantaciones completas.

El agua, que sigue aumentando su caudal gracias a que las lluvias no paran, parecen ríos recorriendo las carreteras de la zona.

Cruz Roja en la zona

Personal de la Cruz Roja atraviesa las zonas con lancha, se aprecian incluso niños movilizándose en las balsas de la benemérita.

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Autoridades prevén la entrada total de la onda 33 durante la tarde de estre lunes, por lo que la situación podría agudizarse en las próximas horas.

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