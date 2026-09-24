Fuertes aguaceros con tormenta destacan en el pronóstico para este jueves

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó aguaceros con tormenta eléctrica para la tarde del jueves en el Valle Central y el litoral pacífico. Las precipitaciones podrían intensificarse en el Pacífico Sur, las montañas del Pacífico Central y el centro y sur del Pacífico Norte.

Adriana Mora, representante del Instituto Meteorológico Nacional, explicó que el patrón corresponde a la época lluviosa y responde al alto contenido de humedad en la región, la inestabilidad atmosférica y factores locales como el ingreso de las brisas marinas y el calentamiento diurno.

Señaló que durante la mañana se esperan condiciones entre poco y parcialmente nubladas, lo que favorecerá las altas temperaturas que han caracterizado la semana.

La institución adelantó además que para el fin de semana podría llegar la onda tropical número 47, cuyas condiciones específicas aún no han sido detalladas.