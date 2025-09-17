Un fuerte torbellino destechó varias viviendas en el distrito de San Francisco de Heredia, donde las ráfagas de viento superaron los 40 km/h y generaron dicha afectación.

Los videos registrados por testigos muestran el poder destructivo de este fenómeno natural, el cual también provocó la caída del alumbrado público.

Varias casas cerca a la zona del incidente sufrieron daños, sus techos fueron arrancados por el viento y las familias tuvieron que buscar refugio para evitar algún accidente por los objetos arrastrados.