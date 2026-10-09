Terremoto sacude Panamá

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La tarde de este viernes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes de Panamá. Según reportes preliminares de medios panameños, el movimiento telúrico se registró a las 12:56 p. m. y fue percibido con intensidad en varios sectores.

Detalles del sismo

De manera preliminar, el sismo tuvo una magnitud de 8,0 y una profundidad de 10 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 39 kilómetros de Tonosí, en Panamá.

El movimiento generó preocupación entre los habitantes. Se está a la espera de más información sobre posibles afectaciones.