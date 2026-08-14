Fuerte terremoto de 7,7 sacude Indonesia

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Indonesia durante la madrugada del sábado 15 de agosto (horario local de Indonesia a las 5:58am) , según el reporte inicial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento ocurrió frente a las costas de la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Terremoto de 7,7 tuvo su epicentro cerca de Ende

De acuerdo con el USGS, el epicentro del terremoto se ubicó a 68 kilómetros al noroeste de Ende, ciudad situada en la isla de Flores.

El organismo estadounidense situó el movimiento en las coordenadas 8,310° sur y 121,352° este.

La ubicación del epicentro puso al terremoto frente a la costa de Flores, una zona del archipiélago indonesio con frecuente actividad sísmica.

El terremoto ocurrió a solo 10 kilómetros de profundidad

Uno de los datos que más destaca del reporte inicial es la poca profundidad del movimiento telúrico.

El USGS indicó que el terremoto de magnitud 7,7 ocurrió a unos 10 kilómetros bajo la superficie. Por sus características, se trata de un sismo superficial.

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