Fuerte sismo sacudió Nicaragua este viernes y se sintió en Costa Rica

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La mañana de este viernes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes de Nicaragua, y se sintió en Costa Rica. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 6:33 a.m.
85.8 km al Noroeste de Peñas blancas de La Cruz de Guanacaste.
El movimiento tuvo una magnitud de 4.3
La profundidad del sismo fue de 172.77 km.
Ovsicori dio detalles en esta publicación.