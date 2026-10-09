Fuerte sismo sacudió Nicaragua este viernes y se sintió en Costa Rica

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La mañana de este viernes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes de Nicaragua, y se sintió en Costa Rica. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 6:33 a.m.

Epicentro

85.8 km al Noroeste de Peñas blancas de La Cruz de Guanacaste.

El movimiento tuvo una magnitud de 4.3

Profundidad

La profundidad del sismo fue de 172.77 km.

Más detalles sobre el sismo

Ovsicori dio detalles en esta publicación.