Fuerte sismo sacudió México y Guatemala

Un sismo de magnitud 5,7 sacudió este lunes cerca de la media noche la zona fronteriza entre México y Guatemala, con epicentro en el área de Chiapas y movimientos percibidos en sectores cercanos.

El movimiento tuvo una profundidad de apenas 3 kilómetros, sumamente superficial en la zona de Quetzaltenango.

Fuerte actividad sísmica reciente

El nuevo movimiento ocurre en una región que ha presentado actividad sísmica durante las últimas semanas.

Según las actualizaciones del Servicio Sismológico Nacional, hasta las 8:00 a. m. del lunes 17 de agosto se contabilizan 1.782 réplicas relacionadas con el terremoto de magnitud 7,4 registrado un mes antes en el mismo sector.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la zona.

¿Hay daños?

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil de México no reporta daños estructurales ni afectaciones a la población tras el movimiento.

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Además, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina descartó la generación de un tsunami.