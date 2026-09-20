Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

Un fuerte sismo sacudió el Pacífico de Costa Rica la tarde de este 20 de setiembre. El movimiento se presentó 45 kilómetros al sureste de Quepos, según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

¿A qué hora se presentó el sismo?

A eso de las 6:58 p.m.

¿Cuál fue su magnitud?

Tras una revisión, se determinó que tuvo una magnitud de 4.2.

Reporte de usuarios

Usuarios reportan haberlo sentido en zonas como Heredia, Cartago, Goicoechea o Pérez Zeledón.

Publicación del Ovsicori

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