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Un fuerte sismo sacudió el Pacífico de Costa Rica la tarde de este 20 de setiembre. El movimiento se presentó 45 kilómetros al sureste de Quepos, según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).
A eso de las 6:58 p.m.
Tras una revisión, se determinó que tuvo una magnitud de 4.2.
Reporte de usuarios
Usuarios reportan haberlo sentido en zonas como Heredia, Cartago, Goicoechea o Pérez Zeledón.
Publicación del Ovsicori
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