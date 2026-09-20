Fuerte sismo sacudió el Pacífico de Costa Rica

Vea el reporte del Ovsicori.

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Un fuerte sismo sacudió el Pacífico de Costa Rica la tarde de este 20 de setiembre. El movimiento se presentó 45 kilómetros al sureste de Quepos, según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

¿A qué hora se presentó el sismo?

A eso de las 6:58 p.m.

¿Cuál fue su magnitud?

Tras una revisión, se determinó que tuvo una magnitud de 4.2.

Reporte de usuarios

Usuarios reportan haberlo sentido en zonas como Heredia, Cartago, Goicoechea o Pérez Zeledón.

Publicación del Ovsicori

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