Fuerte sismo sacude Perú

Un fuerte sismo sacudió Perú la mañana de este 19 de agosto. El reporte fue emitido por el Instituto Geofísico de la nación (IGP).

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

Se ubicó 42 kilómetros al suroeste de Lurín, Lima.

El movimiento fue cerca de la capital.

Magnitud

El reporte indica que fue de 4.8.

Otros detalles

El IGP indicó que el sismo tuvo una profundidad de 42 kilómetros. Además, alcanzó una intensidad III en Lurín, lo que corresponde a un movimiento percibido de manera leve.

Pese a ello, el hecho de que ocurriera en las primeras horas de la mañana (5:32 a.m., hora local) hizo que el movimiento tuviera notoriedad para las personas que se encontraban descansando.

Uno de los puntos que llamó más la atención fue el sonido previo. Peruanos señalan haber escuchado un ruido fuerte antes o durante el evento.

Con información de: Infobae.