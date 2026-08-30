Fuerte sismo sacude Nueva Zelanda

Un fuerte sismo de magnitud 5,8 se registró este domingo en las Islas Kermadec, Nueva Zelanda, según los reportes internacionales.

El movimiento ocurrió a las 9:02 p. m. hora local y tuvo una profundidad aproximada de 35 kilómetros.

El epicentro se ubicó a unos 984 kilómetros de la región de Auckland, en una de las islas de la zona, que podría considerarse como una zona alejada.

Región sísmica

Nueva Zelanda, particularmente esta región, forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Hasta el momento, no se han proporcionado datos sobre daños o personas afectadas relacionados con el movimiento.

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