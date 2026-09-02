Fuerte sismo sacude Nueva Zelanda

Un fuerte sismo de magnitud 5,6 sacudió este miércoles 2 de septiembre la Isla Sur de Nueva Zelanda, provocando que más de 6.000 personas reportaran haber sentido el movimiento.

De acuerdo con información de GeoNet, la plataforma encargada de monitorear la actividad sísmica en Nueva Zelanda, el temblor se registró a las 6:57 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de apenas cinco kilómetros.

El epicentro fue localizado aproximadamente 35 kilómetros al noreste de Milford Sound, una reconocida zona turística ubicada en la Isla Sur del país Oceánico.

La poca profundidad del movimiento hizo que el sismo fuera percibido en diferentes sectores de la región. Sin embargo, los primeros reportes indican que no hay personas heridas ni daños materiales relacionados con el temblor.

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Varios movimientos sísmicos

El sismo de magnitud 5,6 forma parte de una serie de movimientos registrados recientemente en la Isla Sur.

Según GeoNet, se contabilizaron ocho movimientos telúricos en la zona, de los cuales dos superaron la magnitud de 5.

Ante esta actividad, las autoridades y los sistemas de vigilancia sísmica mantienen un monitoreo constante para determinar si se presentan nuevos movimientos o posibles réplicas.

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Escrito por: Daniel Palma Durán