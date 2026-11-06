Fuerte sismo sacude Japón

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un fuerte sismo sacudió Japón este viernes 6 de noviembre, según el reporte de Agencia Meteorológica de Japón. Movimiento se sintió en la capital, Tokio.

¿A qué hora se presentó el movimiento?

Movimiento a eso de las las 7:39 p.m. (hora local) y tuvo su epicentro en el mar a diez kilómetros de profundidad frente a la costa oriental de la región de Kanto.

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¿De cuánto fue la magnitud del sismo?

Presentó una magnitud de 6.1. El temblor alcanzó el nivel 3 de la escala sísmica en las prefecturas de Miyagi, Fukushima e Ibaraki.

¿Se reportan daños?

Por el momento, no se han reportado daños tras el terremoto. Las autoridades no han activado la alerta de tsunami.

Con información de: EFE.