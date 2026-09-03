Fuerte sismo sacude el suroeste de China

Un fuerte sismo de magnitud 5,4 se registró este jueves 3 de septiembre en el suroeste de China, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con la información oficial, el epicentro se ubicó a 21 kilómetros al noroeste de Jiangyou, ciudad ubicada en la provincia de Sichuan, China.

El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros. De momento, no se reportan pérdidas significativas relacionadas con este sismo.

Este sismo se dio a eso de las 5:39 de la mañana.

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Por: Camila Rosales Méndez

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