Fuerte sismo sacude El Salvador

El movimiento fue de 5.7.

Un fuerte sismo sacudió a El Salvador esta noche, según informó el mismo gobierno, por medio de la secretaría de prensa de la presidencia.

¿Dónde fue su epicentro?

Ocurrió a unos 55.0 km al sur de la playa El Espino, frente a la costa de Usulután.

¿De cuánto fue su magnitud?

Lo que se maneja es que el sismo tuvo una magnitud de 5.7.

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¿Dónde se percibió el sismo?

Llegó a percibirse en las naciones de Honduras y Nicaragua. Por el momento, ninguna nación se ha referido sobre víctimas mortales o daños estructurales.