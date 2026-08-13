Fuerte sismo sacude El Salvador

Un fuerte sismo sacudió a El Salvador esta noche, según informó el mismo gobierno, por medio de la secretaría de prensa de la presidencia.

¿Dónde fue su epicentro?

Ocurrió a unos 55.0 km al sur de la playa El Espino, frente a la costa de Usulután.

¿De cuánto fue su magnitud?

Lo que se maneja es que el sismo tuvo una magnitud de 5.7.

#SismoSV | El Ministerio de @MedioAmbienteSV informó los datos finales del sismo sentido, con una magnitud de 5.7 grados, ocurrido frente a la costa de Usulután. A 55.0 km al sur de la playa El Espino. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/ztaIt105WY — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) August 13, 2026

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¿Dónde se percibió el sismo?

Llegó a percibirse en las naciones de Honduras y Nicaragua. Por el momento, ninguna nación se ha referido sobre víctimas mortales o daños estructurales.