Fuerte sismo sacude Colombia

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles el municipio de Los Santos, en Santander, Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento se registró a las 10:45 a. m. y tuvo una profundidad de 149 kilómetros, de acuerdo con el boletín actualizado del SGC.

Las autoridades ubicaron el epicentro en las coordenadas 6,82° de latitud y -73,11° de longitud.

Sismo de magnitud 5,1 se registró en Santander

El Servicio Geológico Colombiano informó que el epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, Santander, una zona conocida por su alta actividad sísmica.

Según el reporte actualizado, los municipios más cercanos al epicentro fueron:

Los Santos: 7 kilómetros.

7 kilómetros. Jordán: 10 kilómetros.

10 kilómetros. Zapatoca: 17 kilómetros.

El SGC determinó las características del movimiento con información recopilada por 59 estaciones sismológicas.

Inicialmente, el sistema procesó el evento de manera automática, pero posteriormente los especialistas realizaron un análisis manual para actualizar los datos del sismo.

Sismo ocurre días después de terremoto en Colombia

El sismo de magnitud 5,1 ocurrió 16 días después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

Ese terremoto dejó un importante impacto en el país. Hasta ahora, las autoridades reportan 331 personas fallecidas, 4.449 heridas y 240 desaparecidas.

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