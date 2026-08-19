Fuerte sismo sacude China

Un fuerte sismo sacudió sacudió a la nación de China, según informó la agencia de noticias Xinhua, la más importante del país asiático.

¿De cuánto fue el sismo?

Según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC), fue de 5.6.

Profundidad

El epicentro fue ubicado en la prefectura de Haixi, en la provincia de Qinghai.

Profundidad

Tuvo una profundidad de 10 kilómetros, añadió el centro. De momento no se conoce si el movimiento tuvo algún tipo de afectación.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.

Con información de: Xinhua.