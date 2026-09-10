Fuerte sismo sacude al país

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La tarde de este jueves, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 12:04pm.

Epicentro

48.2 km al Suroeste de Cambutal de Osa de Puntarenas.

El movimiento tuvo una magnitud de 4.6

Profundidad

La profundidad del sismo fue de 10 kilómetros.

Más detalles sobre el sismo

Ovsicori dio detalles en esta publicación.