Fuerte explosión de estañón desata emergencia y deja a hombre en estado crítico

Un hombre terminó en condición crítica la mañana de este martes tras sufrir una fuerte explosión mientras realizaba labores en el sector de Ponderosa, en Tirrases de Curridabat.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente ocurrió a eso de las 10:07 a.m., cuando el masculino se encontraba cortando un estañón y, por razones que se investigan, se produjo una pequeña explosión.

Explosión provocó caída de varios metros

La emergencia no solo le provocó quemaduras faciales, sino que además la víctima cayó desde una altura aproximada de tres metros, lo que le causó severos traumas.

El impacto de la explosión desató una rápida movilización de los cuerpos de emergencia hacia el lugar.

Hombre fue trasladado crítico al Calderón Guardia

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al paciente en la escena y lo trasladaron en condición crítica al Hospital Calderón Guardia, donde recibió atención médica especializada.

En la atención de esta emergencia participaron una unidad de soporte básico y una unidad de rescate.

Autoridades investigan lo ocurrido

Por ahora, las autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias que provocaron esta emergencia en Curridabat.

El caso genera preocupación debido a la gravedad de las lesiones que sufrió el trabajador tras la explosión y la aparatosa caída.